新加坡駐日外交官澡堂偷拍男客裸體！半年存700多張照片 被逮搞特權

近來日本爆發一起外交官醜聞。一位駐日的55歲男性新加坡大使館外交官，疑似偷拍18歲的男子高中生，儘管遭到警方查緝，卻利用外交官的身分，拒絕後續的司法調查。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，這位新加坡外交官涉嫌在2月27日，於東京港區的一間澡堂，使用手機偷拍男高中生的裸體。澡堂因此立刻打110報案，到場的警察，馬上檢查外交官的手機，並且找到裡頭確實有好幾張男客的裸體照片。

警方原先要將外交官帶到警局偵訊，但由於外交官具有能拒絕逮捕等限制人身自由的特權，因此只肯在當下配合警方。他向警方坦承偷拍事實，而且也曾在其他澡堂有過類似行為。當天他配合警方，刪除了半年來拍下的約700多張照片。

儘管無法將外交官逮捕歸案，不過據說在事件發生後，該外交官就已經離職了。朝日新聞曾向大使館做進一步詢問，但被對方以「在期限內無可奉告」為由拒絕回應。