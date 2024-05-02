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南韓有意加入AUKUS第二支柱

聯合報／ 國際中心／綜合報導
澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)。(美聯社)
澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)。(美聯社)

在日本擬加入澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）第二支柱陣容後，南韓一日與澳洲進行二加二外交與國防部長會談中，表達加入第二支柱興趣，雙方也討論南韓參與可能性。

南韓國防部長申源湜及外交部長趙兌烈訪問澳洲，與澳洲國防部長馬勒斯及外交部長黃英賢於墨爾本展開二加二外長與防長會談。

申源湜表示，雙方在會中討論南韓加入ＡＵＫＵＳ的可能性，他說，「我們支持ＡＵＫＵＳ第二支柱，歡迎成員將韓國視為ＡＵＫＵＳ第二支柱的合作夥伴」。

馬勒斯也表示雙方有就第二支柱展開討論，並強調ＡＵＫＵＳ是技術共享協議，不是安全聯盟，南韓是技術令人印象深刻的國家，兩國享有共同價值與戰略一致性。

此前，澳洲、英國和美國的三國防長在四月八日曾發布聯合聲明，考量日本的能力及其與「所有三個成員國」的既有密切雙邊防衛合作關係，正考慮就ＡＵＫＵＳ第二支柱「個別計畫」納入額外夥伴，與日本合作，參與人工智慧、極音速武器等高科技領域研發。

中國對此表達「堅決反對」，稱此加大核擴散風險、加劇亞太軍備競賽、破壞地區和平穩定。

另外，根據路透報導，紐西蘭外交部長皮特斯一日說，針對與ＡＵＫＵＳ未來合作，紐西蘭政府正持續做資料彙集的討論，但距離對此做出決定還有「很長一段路」。

南韓 國防部 澳洲

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