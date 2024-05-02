美中將重啟氣候會談

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

儘管美中關係因貿易及國安等議題日趨緊張，美國總統拜登政府和中國大陸官員說，美國氣候特使波德斯達5月將在華府接待中國新任氣候變化事務特使劉振民，舉行首次正式面對面會談。兩國恢復氣候合作雙邊會談，尋求鞏固兩國關係中為數不多的亮點。

中國上任氣候變化事務特使解振華今年1月因健康因素卸任，接掌的劉振民將首次以新身分訪問華府。

波德斯達（John Podesta）則是於今年稍早接替柯瑞，成為美國氣候特使。美、中的新任氣候特使雖已通過話，卻尚未舉行過正式會談。

中國外交部在上周一份關於美國國務卿布林肯訪中的文件中，同樣提到劉振民將訪美。

拜登政府尚未證實會面將在5月什麼時候舉行，劉振民4月30日接受彭博電視訪問時表示，他將於訪美期間會見波德斯達。消息人士透露，劉振民將於5月8日至10日訪問華盛頓，並將前往紐約。

劉振華受訪時表示，「共同點意味著中美兩國都希望繼續引領應對氣候變化的全球進程」，他表示，「我們必須儘可能地合作」，但兩國「也需要在全部問題上尊重彼此。」

即將舉行的會談，預計將涵蓋美中兩國去年在加州談判後同意達成合作的領域，其中包括促進地方政府的氣候行動，以及遏制甲烷排放。

拜登 美國 華府

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