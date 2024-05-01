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日圓狂貶不敢跑太遠 首爾及台北成日本人出遊地前2名

中央社／ 東京1日綜合外電報導
受到日圓貶值及物價高漲影響，日本人出國旅遊思維已轉變為追求「價格低、距離近、天數短」；日本大型旅行社HIS表示，今年黃金週最多人選擇到首爾，其次是台北。歐新社
受到日圓貶值及物價高漲影響，日本人出國旅遊思維已轉變為追求「價格低、距離近、天數短」；日本大型旅行社HIS表示，今年黃金週最多人選擇到首爾，其次是台北。歐新社

受到日圓貶值及物價高漲影響，日本出國旅遊思維已轉變為追求「價格低、距離近、天數短」。日本大型旅行社HIS表示，今年黃金週最多人選擇到韓國首爾，其次是台灣台北。

日本共同社報導，今年黃金週是日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息後的第一個大型長假，前往亞洲等近距離旅遊地的省錢之旅，似乎相當受日本人歡迎。

HIS表示，預約今年黃金週長假出國旅遊的人數，較去年同期成長23.2%，最多人選擇前往韓國首爾，其次是到台灣台北旅遊。至於COVID-19疫情前經常居冠的美國夏威夷檀香山，今年則退居第3名。

HIS承辦人員說，因為日韓關係改善，前往韓國旅遊的人數有所增加；而香港迪士尼樂園內開幕新主題園區，所以香港今年也很受到歡迎。

有關日本民眾今年出國旅行的平均價格，較去年同期減少1.5%，來到20萬4900日圓（約新台幣4萬2300元）。今年平均出國旅遊天數為6天，也較去年縮短1天；前往離日本較近的東亞地區旅遊天數更短，通常為4天。

整體來看，預約今年黃金週長假出國旅遊的日本人，相比疫情前的2018年減少46.7%，尚未回復到往年水準。

要帶孩子前往新加坡旅遊的神奈川縣女性說，新加坡當地物價很高，所以這次不打算買紀念品等商品。

出國旅遊 台灣 日本 首爾

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