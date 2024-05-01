日美澳防長擬簽署文件 推動研發防衛裝備品

日本、美國、澳洲2日（台灣時間3日）將於美國夏威夷召開3國防長會談。美國國防部高級官員透露，3國已協調於會中簽署推動共同開發及研究防衛裝備品的協議文件。

日本讀賣新聞報導，美國五角大廈的1名高級官員4月30日向讀賣新聞等媒體透露以上訊息。

日本防衛大臣木原稔、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、澳洲國防部長馬勒斯（RichardMarles）將前往夏威夷出席美軍印太司令交接儀式。而3人預計在交接儀式前展開會談達成協議，並參與簽署儀式。

這份文件將記載推動防衛裝備品相關規格標準化，以及推動3國間高度共享研究、開發、測試裝備等內容。這名五角大廈官員說：「此舉將提高裝備品的相互運用性，有助於提高合作效率且成本效益更高。」

日本與澳洲今年1月已同意針對自主水下載具展開共同研究；而日本與美國之間，正在共同分析技術以對抗中國與俄羅斯正在研發的極音速武器。

日美澳正推動與戰機協同作戰的無人機等共同研究，像這種2國間在先進技術領域的合作，預料將被擴展到日美澳的合作框架中。

此外，這名五角大廈官員也透露，2日召開的日美澳防長會談中，重新審視自衛隊與駐日美軍的指揮管制體系預料也將成議題。

這名官員強調，「我們正在密集討論如何最好地組織駐日美軍以及需要為其配備什麼」。

這名官員還表示，為配合2024年度內將成立的日本自衛隊與美軍協調窗口「統合作戰司令部」，美方有意盡快展開協調來實現重新審視包括強化駐日美軍司令部功能的指揮管制體系。