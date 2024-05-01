日法擬啟動相互准入協定簽訂談判 制衡中國

日本與法國政府有意啟動「相互准入協定」（RAA）簽訂談判，日本首相岸田文雄2日訪問法國巴黎與總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談時，預料雙方將同意展開談判。

日本讀賣新聞報導，此舉除了強化日本與法國的安全保障合作外，也有制衡持續強行擴張海洋的中國之意。岸田考量透過與法國簽訂相互准入協定，讓法國更進一步強化對印度太平洋地區的參與。

相互准入協定明訂在對方國家活動時的法律地位，因共同訓練等情況暫時在對方國家停留時，有了這項協定除可免去入境審查等手續外，也可以簡化攜帶武器及彈藥入境的程序。

日本已跟澳洲及英國簽訂相互准入協定，目前也正在跟菲律賓方面進行簽訂談判。

法國在南太平洋擁有法屬新喀里多尼亞（Nouvelle-Calédonie）及法屬玻里尼西亞（FrenchPolynesia），因此跟日本及澳洲等國一樣，對在印度太平洋地區頻繁進行軍事活動的中國抱持高度警戒。

日本陸上自衛隊與航空自衛隊，2023年分別在法屬新喀里多尼亞及日本宮崎縣跟法國陸軍及空軍進行聯合訓練。

日本與法國至今已簽訂幾項安全保障合作方面的協定，包括出口防衛裝備品到對方的「防衛裝備品及技術移轉協定」、為在對方國內進行訓練而相互提供食物與燃料的「物品勞務相互提供協定」（ACSA）等，強化雙邊合作關係。