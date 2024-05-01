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澳韓2+2會談 南韓有興趣加入AUKUS第二支柱

中央社／ 雪梨1日專電
南韓國防部長申源湜。(歐新社) 歐新社
南韓國防部長申源湜。(歐新社) 歐新社

日本擬加入澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）第二支柱陣容後，南韓今天在與澳洲2+2外交與國防部長會談中，表達加入第二支柱興趣，雙方也就討論南韓參與可能性展開討論。

南韓國防部長申源湜及南韓外交部長趙兌烈正在訪問澳洲，今天與澳洲國防部長馬勒斯（RichardMarles）及澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）於墨爾本展開2+2外長與防長會談。

申源湜向媒體表示，雙方在會中討論南韓加入AUKUS的可能性，他說，「我們支持AUKUS第二支柱，歡迎成員將韓國視為AUKUS第二支柱的合作夥伴」。

馬勒斯也表示雙方有就第二支柱展開討論，並強調AUKUS是技術共享協議，不是安全聯盟，南韓是技術令人印象深刻的國家，兩國享有共同價值與戰略一致性。

此前，澳洲、英國美國的3國防長在4月8日曾發布聯合聲明，考量日本的能力及其與「所有3個成員國」的既有密切雙邊防衛合作關係，正考慮就AUKUS第二支柱「個別計畫」納入額外夥伴，與日本合作，參與人工智慧、極音速武器等高科技領域研發。

然而，中國對此表達「堅決反對」，稱此舉加大核擴散風險、加劇亞太軍備競賽、破壞地區和平穩定。

2021年成立的AUKUS由兩大支柱構成，第一支柱為英、美協助澳洲取得配備常規武器的核動力潛艦，並提升其核能力，第二支柱則涉及極音速武器、量子運算、人工智慧、電子戰、水下能力等高科技領域。

AUKUS 南韓 日本 澳洲 美國 英國

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