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外流影片近3000支…印度國會議員傳性侵醜聞 遭爆還企圖染指女兒

中央社／ 新德里30日專電
印度為期6週的下議院選舉正在進行中，一名尋求連任議員被爆出性侵醜聞，外流可疑影片據稱將近3000支，所屬政黨已暫停他的黨籍，等候調查結果。情境示意圖。圖／ingimage
印度為期6週的下議院選舉正在進行中，一名尋求連任議員被爆出性侵醜聞，外流可疑影片據稱將近3000支，所屬政黨已暫停他的黨籍，等候調查結果。情境示意圖。圖／ingimage

印度為期6週的下議院選舉正在進行中，一名尋求連任議員被爆出性侵醜聞，外流可疑影片據稱將近3000支，所屬政黨已暫停他的黨籍，等候調查結果；這名議員出身政治世家，祖父曾任印度總理。

印度下議院議員普拉吉瓦．芮瓦那（Prajwal Revanna）和他的父親哈達那哈里．芮瓦那（H. D.Revanna），最近被前家佣控告於2019至2022年期間多次性侵，而於28日被警方帶走訊問。

這名前家佣聲稱，普拉吉瓦．芮瓦那還企圖染指她的女兒；普拉吉瓦．芮瓦那否認這些指控。

普拉吉瓦．芮瓦那現年33歲，他的祖父高達（H. D.Deve Gowda）是印度第11任總理，父親也曾任卡納塔卡省（Karnataka）的省議員。

另一方面，社群網站近日也流出多部普拉吉瓦．芮瓦那與不同女性發生關係的影片，且從部分影片看來，似有違反受害人意願的跡象。

一名當地政界人士表示，他收到一支隨身碟，內有2900多支涉及普拉吉瓦．芮瓦那的不雅影片。

「今日印度」（India Today）新聞網引述消息人士報導，普拉吉瓦．芮瓦那2天前已逃往德國，他的競選公關聲稱相關影片都是遭到變造，目的是破壞他的形象，影響選舉結果。

然而，哈達那哈里．芮瓦那卻在另一個場合向媒體表示，這些都是4、5年前的舊影片。

印度人民黨世俗派（Janata Dal Secular）今天宣布暫停普拉吉瓦．芮瓦那的黨籍，等候相關單位的調查結果出爐，再決定下一步的動作。

印度 性侵 醜聞

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