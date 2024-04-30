快訊

高雄小學校長涉偷拍未成年 教育局：立即停職撤換

手機SIM卡換eSIM「店員說訊號變差」 網傻眼根本沒差：只有這1處有影響

任天堂Switch 2超詳細8細節曝光！磁吸Joy-Con、新增按鈕、螢幕更大

英王查理三世今恢復公開活動！下周將擠出時間與哈利短暫相聚

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
宣布罹癌的英國國王查理三世30日將進行恢復履行公職後的首場公開活動，將探訪一間癌症治療中心，與病人和醫護人員見面。美聯社
宣布罹癌的英國國王查理三世30日將進行恢復履行公職後的首場公開活動，將探訪一間癌症治療中心，與病人和醫護人員見面。美聯社

宣布罹癌的英國國王查理三世30日將進行恢復履行公職後的首場公開活動，將探訪一間癌症治療中心，與病人和醫護人員見面。

75歲的查理三世在2月確診癌症後，隨即暫停履行公職，並接受治療和休養。

白金漢宮日前宣布，醫生對國王的治療效果感到滿意，因此批准他恢復公開活動，6月下旬還將偕王后卡蜜拉接待進行國事訪問的日皇德仁夫婦。

此外，脫離英國王室的哈利王子（Prince Harry）將於下周返回英國，以參加在5月8日舉行的「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周年紀念活動，能否與父親查理三世相聚引發外界關注，外傳屆時查理三世行程緊湊，父子兩人恐怕沒有太多時間共享天倫。

「不屈不撓運動會」是由哈利王子創立、為傷病退伍軍人而設的國際體育賽事，該賽事首屆在2014年於英國倫敦舉行。

電訊報報導，由於查理三世行程滿檔，因此任何會面都可能很「簡短」，但儘管很忙碌，他仍會盡量抽出時間與哈利會面。同日查理三世將與首相舉行每周一次的例行會議，並可能參加本季首次白金漢宮花園派對。

哈利王子上一次在英國露面為今年2月初，當時查理三世被診斷出罹患癌症，哈利火速返英探望父親，兩人單獨談話僅45分鐘，沒有跟哥哥威廉王子見到面，其妻子梅根（Meghan）及兩名子女也未陪同，目前尚不清楚他們此次是否會一同返英出席活動。

查理三世 癌症治療 英國國王

延伸閱讀

梅根真的不回英國！不願面對滿滿的惡意 寧可放生哈利

英王罹癌休養不到三個月 將恢復出席公眾活動

英王宣布罹癌後鮮少露面！傳狀況逐漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

相關新聞

英王查理三世今恢復公開活動！下周將擠出時間與哈利短暫相聚

宣布罹癌的英國國王查理三世30日將進行恢復履行公職後的首場公開活動，將探訪一間癌症治療中心，與病人和醫護人員見面。

美眾院中國委員會新主席走馬上任 首重阻北京攻台

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾新官上任，他今天影片及投書齊發，表示自己的首要任務包括阻...

金正恩不甩禁運令暗助普亭？聯合國官員曝：烏克蘭出現北韓飛彈殘骸

路透報導，聯合國制裁監察官員向安全理事會表示，1月2日落在烏克蘭哈爾科夫市（Kharkiv）的飛彈殘骸，是北韓「火星-1...

金融時報點頭授權 新聞將供ChatGPT訓練模型

英國「金融時報」今天宣布與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI達成夥伴協議，授權將旗下新聞內容導入ChatGPT以...

巴黎奧運維安高警戒 民眾進入塞納河沿岸須申請QR碼

巴黎奧運倒數，法國內政部長宣布，為確保安全，奧運開幕前一週起，塞納河沿岸、艾菲爾鐵塔等區將嚴格管制，無論是居民或遊客，都...

索羅門群島親中總理 不拚連任

太平洋島國索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞表示，本周國會議員投票選舉新總理時，他不會是候選人，而他的政黨將支持外交部長馬內列角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。