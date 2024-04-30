英王查理三世今恢復公開活動！下周將擠出時間與哈利短暫相聚

宣布罹癌的英國國王查理三世30日將進行恢復履行公職後的首場公開活動，將探訪一間癌症治療中心，與病人和醫護人員見面。

75歲的查理三世在2月確診癌症後，隨即暫停履行公職，並接受治療和休養。

白金漢宮日前宣布，醫生對國王的治療效果感到滿意，因此批准他恢復公開活動，6月下旬還將偕王后卡蜜拉接待進行國事訪問的日皇德仁夫婦。

此外，脫離英國王室的哈利王子（Prince Harry）將於下周返回英國，以參加在5月8日舉行的「不屈不撓運動會」（Invictus Games）10周年紀念活動，能否與父親查理三世相聚引發外界關注，外傳屆時查理三世行程緊湊，父子兩人恐怕沒有太多時間共享天倫。

「不屈不撓運動會」是由哈利王子創立、為傷病退伍軍人而設的國際體育賽事，該賽事首屆在2014年於英國倫敦舉行。

電訊報報導，由於查理三世行程滿檔，因此任何會面都可能很「簡短」，但儘管很忙碌，他仍會盡量抽出時間與哈利會面。同日查理三世將與首相舉行每周一次的例行會議，並可能參加本季首次白金漢宮花園派對。

哈利王子上一次在英國露面為今年2月初，當時查理三世被診斷出罹患癌症，哈利火速返英探望父親，兩人單獨談話僅45分鐘，沒有跟哥哥威廉王子見到面，其妻子梅根（Meghan）及兩名子女也未陪同，目前尚不清楚他們此次是否會一同返英出席活動。