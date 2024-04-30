日本交付機動防空雷達給菲律賓 盼加強嚇阻力

菲律賓與中國在南海緊張局勢加劇之際，日方昨天交付一組車載型機動防空雷達系統給菲律賓。日本防衛副大臣鬼木誠與菲國國防部長鐵歐多洛出席在馬尼拉舉行的交付儀式。

日本放送協會（NHK）報導，菲律賓政府向日本三菱電機採購4組雷達，昨天在菲律賓首都馬尼拉交付的防空雷達是三菱電機根據自衛隊使用的雷達系統，所開發出的出口用雷達。

鬼木表示，在印太地區安保環境日益嚴峻的情況下，若日本與菲律賓加強監視能力並共同努力，將有助於加強嚇阻力。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）則說，兩國面臨類似挑戰，呼籲共同合作因應。

菲律賓軍方表示，機動防空雷達系統能準確追蹤海上船隻、無人機和飛機，也可在偏遠島嶼等地部署和操作。

共同社報導，菲律賓國防部向日本三菱電機採購了3組固定型與1組機動型防空雷達系統，而第1組固定型防空雷達系統已經在2023年12月交貨。這也是日本政府批准「防衛裝備移轉三原則」以來，首度完成整套防衛裝備出口。

而昨天交貨的防空雷達系統是合約中的第2組系統。這4組雷達系統的合約金額約149億日圓（約新台幣31億元），預計在2026年前交付剩餘2組雷達。

日本經濟新聞報導，日本防衛大臣木原稔5月2日至4日將訪問美國夏威夷，並在舉行日美澳菲國防相關閣員會議之前，派鬼木先前往菲律賓。

日本與菲律賓正在協調於今年召開外務與國防相關閣員會談，並推動2024年內簽訂相互准入協定（RAA）。