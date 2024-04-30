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金正恩不甩禁運令暗助普亭？聯合國官員曝：烏克蘭出現北韓飛彈殘骸
路透報導，聯合國制裁監察官員向安全理事會表示，1月2日落在烏克蘭哈爾科夫市（Kharkiv）的飛彈殘骸，是北韓「火星-11」（Hwasong-11）系列彈道飛彈，這可能違反北韓的武器禁運規定。
3名聯合國制裁監察人員4月初前往烏克蘭檢視殘骸，指沒有證據顯示飛彈是由俄羅斯製造，「無法獨自判斷飛彈發射的地點以及由誰發射」。
他們在這份長達32頁並於25日提交給安理會北韓制裁委員會的報告中說：「烏克蘭當局提供的彈道資訊顯示，是從俄國領土發射。」
他們表示，「有鑑於發射地點，若這枚飛彈是俄軍所有，多半代表俄國出手購買」，而此舉將違反2006年針對北韓實施的武器禁運規定。
對此，俄羅斯和北韓駐紐約聯合國代表團未立即回應置評要求。
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