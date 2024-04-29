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索羅門群島親中總理不爭取連任 任內與台斷交

中央社／ 雪梨29日綜合外電報導

索羅門群島現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）表示，本週國會議員投票選舉新總理時，他不會是候選人，而他的政黨將支持外交部長馬內列（Jeremiah Manele）角逐總理。

太平洋島國索羅門群島本月舉行的國會大選，包括現任親中政府在內，無政黨贏得足以執政席次。

路透社報導，索羅門群島2個主要反對黨已於27日組成聯盟，將與蘇嘉瓦瑞領導的「我們的黨」（OUR）競爭組閣。

這次大選是蘇嘉瓦瑞2022年與中國簽署安全協議以來首次進行選舉，協議的內容包括引進中國警方進駐，拉近索羅門群島與中國的關係。

由於這次選舉可能會對區域安全產生影響，中國、美國和鄰近的澳洲都密切關注。

蘇嘉瓦瑞今天晚間在電視播出的記者會中宣布，他不會成為總理候選人，並表示，他的政府一直「受到美國和西方盟友的壓力」，他也面臨「許多指控」。

蘇嘉瓦瑞說：「自從我們於2019年做出一個非常重要的決定之後，地緣政治正在發揮作用。」他指的是他的政府在那年決定和台灣斷交，轉與中國建立外交關係。

馬內列說，如果他被選為新總理，他將「採取同樣的外交政策基礎，即與所有人為友，不與任何人為敵」。

索羅門群島的國會選舉結果顯示，蘇嘉瓦瑞的「我們的黨」在50個席次中贏得15席，而反對黨組成的「問責改革與賦權聯盟」（Coalition for AccountabilityReform and Empowerment，CARE）取得20席。

另外，無黨和小黨共獲15席，因此爭取無黨議員的支持將是跨越26席組閣門檻的關鍵。

蘇嘉瓦瑞今天表示，他的政黨已爭取到28席支持。

索羅門群島國會議員將在5月2日選出新總理。

索羅門 議員

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