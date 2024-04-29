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西班牙總理桑傑士宣布留任 未因夫人涉貪遭調查辭職

中央社／ 馬德里29日綜合外電報導
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天宣布，他決定繼續擔任該國領導人。（新華社）
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天宣布，他決定繼續擔任該國領導人。（新華社）

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天宣布，他決定繼續擔任該國領導人。日前西國法院對他的夫人葛梅茲展開貪污調查，他因此暫停所有公務，並稱他須思考自己的未來。

路透社報導，西國中左翼總理桑傑士表示，他已將留任決定告知國王菲利佩六世（Felipe VI）。他還說，馬德里法院對他夫人葛梅茲（Begona Gomez）涉嫌以權謀私和貪腐展開調查，是「政敵精心策劃」的結果。

他今天透過全國電視演說宣布，「我決定續任總理，如果可能的話，甚至會更加強大。接下來也不會一切如常，事態將有所不同。」

現年52歲的桑切斯本月24日宣布他將休假幾天，並考慮辭職，令他的敵人和盟友都大為震驚。他的支持者也在上週末發起大規模示威活動，以示力挺。

如今他決定續任，為一週來政壇的混亂狀況劃下句點。原本意見分歧的西國國會可能再度投票，在激烈競爭中選出新總理，該國甚至還可能被迫舉行5年內的第4次大選。

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