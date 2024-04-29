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菲律賓體感飆破50度 360萬學生因酷熱上不了學

中央社／ 馬尼拉29日綜合外電報導

菲律賓天氣酷熱不僅會抑制農業生產、擾亂水電供應、為企業帶來壓力，也會影響學生學習，阻撓這個東南亞國家趕上鄰國教育的努力。

路透社報導，聖嬰現象讓原本就已經很熱的菲律賓3至5月夏季天氣更加酷熱難耐，最近多地體感溫度飆破攝氏50度。

根據國際學生能力評量計畫（Programme forInternational Student Assessment, PISA），菲律賓數學、科學和閱讀方面的得分在全球名列倒數，部分原因是疫情期間遠距學習不足。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一度中斷學業、現年23歲還在讀高中的馬胡賽（Kirt Mahusay）表示：「現在天氣爆熱，皮膚都被曬傷，不像以前的（夏天）高溫還可以忍受。」

教育部資料顯示，數以千計學校因高溫停課，影響超過360萬名學生。

「拯救菲律賓孩童」（Save the ChildrenPhilippines）的基礎教育顧問卡斯楚（Xerxes Castro）說：「我們預計5月會因為熱浪造成更多停課，預期平均（體感）溫度會超過攝氏52度，可以想像這對學生而言壓力會有多大。」

氣候變遷讓南亞和東南亞大半地區熱上加熱，連帶拖累學生學習。

拯救菲律賓孩童指出，兒童長時間暴露酷熱環境，特別容易罹患熱相關疾病，例如頭暈、嘔吐和昏厥。

學生和教師都對遠距教學的困難表示擔憂，特別是在較貧困地區。在這些地區，家中學習環境不佳，網路連線可能也不好。

20歲高中生沙萊曼（Esmaira Solaiman）在家裡參與線上課程後表示：「因為天氣太熱，我無法集中注意力，因為我覺得頭暈。」

在首都馬尼拉上實體課程的學生，則會藉助攜帶型電風扇、筆記本甚至是硬紙板來搧風，稍微解解熱。

62歲的中學教師桑托斯（Memia Santos）說：「因為天氣太熱，我的血壓飆高，汗流浹背，有時會頭暈眼花。」

菲律賓 馬尼拉

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