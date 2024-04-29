澳洲女性頻受攻擊 推國家計畫保護

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】澳洲女性遭受攻擊、殺害事件頻傳，澳洲總理艾班尼斯推動保護婦女國家計畫！日前，澳洲雪梨隨機傷人事件中，兇嫌攻擊對象主要為女性，被懷疑因仇女而犯下殺人命案。為防止女性遭受性別暴力，澳洲政府將召開全國內閣會議，透過家暴委員會、家暴假與補助等，保障婦女生命。

呼籲重視性別暴力

《衛報》報導，澳洲本周將召開有關「女性遭受男性暴力」的全國內閣會議，總理艾班尼斯強調澳洲各級政府必須有所作為，並呼籲社會大眾重視性別暴力。

澳洲雪梨14日下午發生嚴重的隨機傷人事件，一名兇嫌於西田龐迪購物中心持刀攻擊逛街人潮，造成6人死亡、12人受傷。調查指出，由於遭受攻擊對象主要為女姓，兇嫌疑似因仇女而萌生殺意，其犯案動機也可能來自心理問題。

保護婦女國家計畫

《The Conservation》報導，澳洲政府正推動一項保護婦女和兒童的國家計劃，而該計畫目前已增加23億美元預算。艾班尼斯指出，國家內閣將討論政府的作用，以及結束婦女和兒童暴力行為的國家計劃，其中，包括為家暴工作者提供援助資金，以及實施家暴假。

「面對女性安全，政府更應該解決男性暴力問題。」艾班尼斯在堪培拉集會上表示，澳洲社會必須更加進步，除人們對女性的態度應有轉變，社會文化與法律體系也都要有所改變，而僅僅支持女性受害者是不夠的，更需要關注肇事者，以預防憾事再度發生。

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