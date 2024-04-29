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報導軍隊濫殺 布吉納法索停權多家國際媒體

中央社／ 瓦加杜古28日綜合外電報導

西非國家布吉納法索通訊傳播管理機構CSC發表聲明，稱已暫停多家國際新聞機構營運，其中有些遭無限期停權。

法新社報導，週末遭勒令停止運營的上榜者包含法國「世界報」（Le Monde）、英國「衛報」（TheGuardian）、德國廣播公司「德國之聲」（DeutscheWelle）和法國廣播公司TV5 Monde。

這些新聞機構因報導「人權觀察組織」（HRW）一份報告而被停權；報告指責布國軍隊在與極端伊斯蘭武裝團體作戰時攻擊平民。

後在日期標註為27日的最新聲明中，增列包括法國地方報紙「法蘭西西部報」（Ouest-France），以及APAnews、Agence Ecofin這幾家上榜。

布國通訊傳播管理部門更早在25日宣布，已指示國內網路服務供應商暫停向境內的英國廣播公司（BBC）、美國之音（VOA）和「人權觀察組織」提供服務，為期2週。

人權觀察組織聲稱，布國士兵於2月25日的兩次攻擊中殺害村民至少223人。但布吉納法索軍政府斥之為「無稽」。

人權 法國

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