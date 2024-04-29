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日本山形縣山林火災發生逾21小時 居民疏散

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本山形縣高畠町安久津地區的山區昨天下午竄出火舌，截至今天上午通報經21小時後仍在燃燒。高畠町公所已經要求附近居民疏散。目前尚未傳出有人員受傷或民宅受損。

山形電視台（TUY）、讀賣新聞報導，山形縣的消防單位昨天下午1時25分左右獲報安久津地區的山區冒出白煙，今天上午10時30分距離通報已經過21小時後仍在持續燃燒。

高畠町公所昨晚已經成立災害對策本部，透過縣政府請自衛隊協助因應。山形縣、宮城縣、福島縣的3架防災直升機，以及陸上自衛隊的2架直升機，總共5架直升機正在滅火。

這場山林火災的延燒面積可能至少約18公頃，目前尚未確認有人因這場火災受傷或建築物受損，不過昨晚有消防隊員疑似因為中暑送醫。

高畠町公所已經指示鄰近火災現場的4戶人家共6位民眾疏散。

火災 直升機 自衛隊

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