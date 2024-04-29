日眾議員補選 自民黨3席全丟

日本眾議院因議員去世、辭職等因素，三個選區廿八日舉行眾議員補選投開票，自民黨在二個選區沒有推出候選人不戰而敗，唯一有推出人選的島根一區敗給立憲民主黨，立憲民主黨在另二個選區也勝出，三席全勝。

自民黨幹事長茂木敏充晚間在自民黨總部召開記者會表示，由於之前爆發派閥政治獻金醜聞，「自民黨正在遭受嚴格審查，對此將虛心接受，並致力於恢復選民的信賴」。

補選的三個選區原本都是自民黨籍眾議員，不過自民黨唯一推出候選人的是島根一區，結果敗選，另外二區因醜聞影響支持度沒推候選人，不戰而敗，最終三個選區全都丟掉。

眾議院島根一區因自民黨前眾議長細田博之去世舉行補選，由自民黨五十五歲的新人、公明黨推薦的前財務省官員錦織功政，對決最大在野黨立憲民主黨五十八歲的前國會議員龜井亞紀子，最終由龜井勝出。

東京十五區眾議員柿澤未途因違反公職選舉法被判有罪辭職，因此補選。這次共有九人參選，最後由獲得共產黨支持、立憲民主黨的三十七歲新人酒井菜摘勝出。

長崎三區則是因八十二歲的自民黨前眾議員谷川彌一因募款收回扣未如實登載事件辭職而補選。這區只有立憲民主黨和日本維新會二名候選人競爭，最終由立憲民主黨的山田勝彥獲勝。