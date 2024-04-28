駐荷蘭代表陳欣新投書媒體 籲支持台灣參與世界衛生大會

駐荷蘭代表陳欣新26日投書「荷蘭日報」(Nederlands Dagblad)，呼籲支持台灣恢復在世界衛生大會的觀察員身分，台灣完全有資格和能力代表自己，無須中國介入。

陳欣新指出，第77屆世界衛生大會（WHA）將於5月舉行，而中國沒有權利代表台灣出席會議。如同中國在聯合國感謝國際社會關心花蓮大地震，並不受台灣歡迎一樣，台灣人民更不會希望中國在公共衛生議題上代表台灣發言。

她強調，中華人民共和國從未對台灣擁有管轄權。顯然中國是故意利用台灣地震的不幸在國際間進行認知作戰。同樣的，台灣在Covid-19（2019年新型冠狀病毒疾病) 大流行期間與世界衛生組織的隔離，則是另一引人注目的例子。

中國當局使用類似的伎倆，要求世衛在疫情期間所有與台灣的聯繫都必須透過北京。儘管台灣最後在抗疫方面取得成果，但台灣更希望能與世界其他國家並肩作戰，共同抗擊疫情。

陳欣新呼籲，今年世衛大會主題是「我的健康，我的權利」，世衛應該恢復台灣的觀察員地位，因為像台灣這樣有能力的國家，不應該被排除在世界組織門外，台灣希望與其他國家分享專業知識和經驗，例如在自然災害和流行病防範方面。這也是台灣需要荷蘭友人支持的地方。

荷蘭眾議院甫於18日以全體150位眾議員有147位贊成的壓倒性票數，通過動議案籲請荷蘭政府促請其他歐盟成員國支持台灣的國際參與，並在世界衛生組織（WHO）等國際組織中公開發言支持台灣。