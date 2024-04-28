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3年任期內「越來越挑釁」…美印太司令將卸任 控大陸採溫水煮青蛙戰略

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導
將於5月卸任的阿基里諾（John Aquilino）表示，他的3年任期之間，中國加快軍事發展步伐，並採取更多破壞穩定的行徑，「變得愈來愈挑釁、大膽且危險」。美聯社資料照
將於5月卸任的阿基里諾（John Aquilino）表示，他的3年任期之間，中國加快軍事發展步伐，並採取更多破壞穩定的行徑，「變得愈來愈挑釁、大膽且危險」。美聯社資料照

美軍印太司令部司令阿基里諾在任3年後，將於下週卸任，他近日接受「金融時報」訪問時，指控中國採行「溫水煮青蛙」的戰略，其軍事活動愈來愈危險，使得區域局勢更加緊張。

金融時報（Financial Times）報導，將於5月卸任的阿基里諾（John Aquilino）表示，他的3年任期之間，中國加快軍事發展步伐，並採取更多破壞穩定的行徑，「變得愈來愈挑釁、大膽且危險」。

根據阿基里諾的說法，中國透過「溫水煮青蛙」的戰略來加強挑釁行徑，意思就是逐漸讓情勢升溫，讓人低估最極致的危險，到了想挽救局勢就為時已晚。

阿基里諾說：「中國不合乎國際法常規的惡劣行徑必須被不停講述，而且必須由區域內所有國家昭告世人。」他還指控北京當局在區域內採行「強權即公理」的策略。

阿基里諾於美中兩國關係緊繃時期執掌美軍印太司令部。他在任期間，中國曾發動空前規模的軍演，來回應2022年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，還有疑似中國的偵察氣球在去年飛越美國上空。

被問到任內最令人不安的事件為何，阿基里諾回答就是裴洛西訪台前後，部分原因在於中國把那次訪問誤解成美方政策改變。當時中國社群媒體上還出現要解放軍擊落裴洛西專機的呼聲。

阿基里諾說道：「中方的誤解讓我擔心，他們也許真會採取可能有害的行為。」

如今中國軍機時常飛越以往作為兩岸緩衝的台灣海峽中線，最近中國海警在金門、馬祖周邊的作為也變得更加挑釁。

阿基里諾表示：「這就是施壓活動的實例。我看著這類行動的範圍和規模擴大，並未減緩下來…只會變得更加挑釁。」

阿基里諾也提到，從2023年2月中國偵察氣球飛越美國本土以來，未曾有中國的偵察氣球飛越夏威夷（Hawaii）、關島（Guam）或美國本土。

他還說，中國脅迫行徑的「最佳範例」出現在菲律賓專屬經濟區（EEZ）內的仁愛暗沙（Second ThomasShoal）周遭。儘管2016年常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）裁定中國沒有當地主權，中國依然宣稱擁有。

中國海警船最近幾個月採取發射水砲等挑釁行為，來阻止菲律賓對登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）進行運補。菲律賓1999年故意將馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，且派遣軍隊駐防，以此強化菲國的主權主張。

阿基里諾指出，他當然非常擔心仁愛暗沙，近來菲方有人員受傷，「這比施壓行動還更進一步」。

另一方面，美國總統拜登（Joe Biden）去年11月在加州舊金山（San Francisco）與中國國家主席習近平舉行峰會後，中國戰機已經停止對美國偵察機進行「危險又具脅迫性的」的空中攔截，過去兩年這種行徑很常見。

阿基里諾樂見這項發展，但他也說，中國顯然把攔截行為當成一種能隨心所欲運用的「專門工具」。

阿基里諾指出，即使解放軍減少針對美國的獨斷行徑，但依然施壓菲律賓，展現出「強權即公理」的霸凌戰略，「他們相信自己可以逃過懲罰」。

訪談中，阿基里諾提到，他還擔心包括北韓在內的其他威脅。北韓於2023年試射的飛彈數量，比過往的數量加總起來還要多。

阿基里諾也密切關注北韓與俄羅斯的合作，以及中國與俄羅斯深化關係，強調這種情況「令人極其憂心」。

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