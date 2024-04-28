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只需飛7分鐘！日本最短航空路線「升空後就準備降落」 7月底將停飛

中央社／ 東京28日專電
日本沖繩本島以東360公里處南大東島以及北大東島相距13公里、搭飛機7分鐘，幾乎是升空後立刻準備降落，號稱「日本最短航線」。日本沖繩縣海灘一景。示意圖／ingimage
日本沖繩本島以東360公里處南大東島以及北大東島相距13公里、搭飛機7分鐘，幾乎是升空後立刻準備降落，號稱「日本最短航線」。日本沖繩縣海灘一景。示意圖／ingimage

日本沖繩本島以東360公里處南大東島以及北大東島相距13公里、搭飛機7分鐘，幾乎是升空後立刻準備降落，號稱「日本最短航線」。不過，航線今年7月底將停飛，未來兩島通行必須繞行700公里，民眾擔心影響旅遊。

產經新聞報導，這條航線由能夠搭載50人的螺旋槳飛機飛行，每天只有單程飛行一趟，但利用率很高，堪稱是偏遠島嶼的生命線。

如果天氣條件良好，南大東島到北大東島可以目視直線飛行。實際搭乘飛機，整趟飛行中，安全帶的警示標誌都是亮著的，機上當然不可能提供飲料。剛以為飛機已經達到飛行高度，飛機又開始進入降落位置。根據飛行時刻表，整趟飛行時間為20分鐘，但這一天輪胎的收放花了4分鐘。具體計時，從北大東機場起飛7分20秒後，飛機就降落在南大東島的機場。

航空界有一個說法叫做「關鍵的11分鐘」，指的是飛機事故最容易發生在起飛爬升的前3分鐘，以及接近著陸的8分鐘，不過這趟「日本最短航線」飛行總時長連8分鐘都不到。

根據營運離島航線的琉球空中通勤（Ryukyu Air Commuter），這條航線於1997年10月開通，以沖繩本島的那霸機場為基地，飛往北大東島、南大東島，再返回那霸機場，形成一個三角航線。每一趟飛行都是單程，每週有數天走順向路線、數天逆向。

這趟路線使用的是DHC-8-400型機，機尾上標註CC，代表同時搭載乘客與貨物。琉球空中通勤表示，「這是考慮到沖繩的物流採用的特別設計，全世界僅有5架。」這類飛機通常可以搭載70至80人，但特別打造的這款飛機改為50人，並擴充貨艙，增加可載運生鮮食品的空間。

這條離島航線很少觀光客搭乘，大多是商務用。即使在疫情期間，全世界減少出行的情況下依舊時常一位難求。不過，這條需求量如此大的航班即將在7月底結束服務。琉球空中通勤對此表示，「希望透過直飛航班來增加座位數量。」

原本的三角航線將取消，改由北大東島和南大東島分別直飛那霸機場。南大東島每天2個往返航班，北大東島1個往返航班，不僅可搭載的乘客數增加，從兩島要前往沖繩本島的乘客也不用被迫在中間轉機。

琉球空中通勤表示，這能夠把兩島前往那霸機場的時間縮短30分鐘至1小時，增強兩島和那霸的聯繫。

不過，兩島之間的通行變得不便。北大東村的相關負責人表示，「遊客過去會前往兩島遊覽，但現在改成（那霸機場）直飛，遊客很難一次遊覽兩島，我認為觀光客的數量會因此減少。」

兩島之間雖然也有渡輪，但每週僅有一班，而且由於有陡峭的懸崖與洶湧的海浪，渡輪無法直接靠岸，乘客要在渡輪上轉移至一個如同纜車的小車廂，再被吊車吊起才能登岸。

隨著最短的航空路線被廢止，觀光客的行動力可能會下降，也打擊兩島一同推出的觀光促銷活動。

不過，當地居民在兩島之間的移動並不多，因此南大東村對於航線改變採取觀望態度，「究竟是利還是弊，目前還不知道實際影響程度。」

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