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美國務卿將訪沙烏地 推動沙以建交協議

中央社／ 利雅德28日綜合外電報導
哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列、引發以哈戰爭之前，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼告訴福斯新聞，「我們每天都更接近」達成一份也可能強化華盛頓與利雅德安全夥伴關係的協議。路透社
哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列、引發以哈戰爭之前，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼告訴福斯新聞，「我們每天都更接近」達成一份也可能強化華盛頓與利雅德安全夥伴關係的協議。路透社

沙烏地阿拉伯承認以色列的里程碑協議瀕臨破局之際，美國國務卿布林肯今天將造訪沙烏地阿拉伯。

布林肯在加薩戰爭爆發近7個月後造訪利雅德。這場戰爭讓原本意在成為美國總統拜登標誌性外交成就的計畫戛然而止。

與此同時，美國人正準備11月總統大選，這一選舉進程可能擾亂迄今在沙以關係正常化方面取得的進展。

哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列、引發以哈戰爭之前，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）告訴福斯新聞（FoxNews），「我們每天都更接近」達成一份也可能強化華盛頓與利雅德安全夥伴關係的協議。

但沙烏地阿拉伯事實上的統治者、38歲的穆罕默德．沙爾曼也表示，巴勒斯坦問題對利雅德「非常重要」，「我們必須緩解巴勒斯坦人的生活」。

隨著戰爭持續，調解人努力想要達成停戰協議，沙烏地官員重申對承認獨立的巴勒斯坦國的堅持。

沙烏地駐華府大使瑞瑪．班達爾公主（PrincessReema bint Bandar Al-Saud）1月在世界經濟論壇（World Economic Forum）上表示，如果沒有「不可動搖」的巴人建國途徑，沙以關係正常化就不可能實現。

戰爭 沙烏地阿拉伯 美國

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