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共同社民調：9成受訪者贊成承認女性天皇

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本共同社最新民調指出，72%受訪者對皇位繼承穩定性存有危機感，另有高達90%受訪者贊成承認女性天皇。而贊成女性天皇的理由中，半數受訪者認為「天皇角色無關男女性別」。美聯社
日本共同社最新民調指出，72%受訪者對皇位繼承穩定性存有危機感，另有高達90%受訪者贊成承認女性天皇。而贊成女性天皇的理由中，半數受訪者認為「天皇角色無關男女性別」。美聯社

日本共同社最新民調指出，72%受訪者對皇位繼承穩定性存有危機感，另有高達90%受訪者贊成承認女性天皇。而贊成女性天皇的理由中，半數受訪者認為「天皇角色無關男女性別」。

日皇德仁即位將滿5週年，共同社昨天彙整一份有關皇室的全國郵寄民調結果。有關贊成女性天皇的理由，50%受訪者認為「天皇角色無關男女性別」，占比最高；至於反對理由，45%受訪者認為「男性繼承皇位符合日本文化」。

日本現行皇室典範並不容許出現女性天皇，儘管隨著德仁獨生女敬宮愛子內親王成年，日本社會出現不少對愛子成為女天皇的期待，但討論穩定皇位繼承樣貌的日本政府專家學者會議，曾在2021年做出一份最終報告書，並未觸及皇位繼承根本對策。

對此，共同社最新民調顯示，有52%受訪者表示支持日本政府2021年做出暫緩檢討繼承制度的決定，但同時也有46%受訪者表示不支持，正反意見拉鋸。

日本皇室典範規定，「屬天皇血統（皇統）的父系男子」將繼承皇位，由於德仁並無兒子，女兒愛子在現行規定下無法繼承皇位。

目前日本皇室內僅3人具皇位繼承資格，依序為58歲的秋篠宮文仁親王（德仁弟弟）、17歲的悠仁親王（文仁兒子），及88歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。

眼看年輕一輩的繼承人僅剩悠仁，在共同社最新民調中，被問到繼承對策討論該如何進行時，有35%受訪者認為「應該從現在開始盡速展開檢討」，占比最高。

不過，也有26%受訪者認為「應該在未來審慎進行檢討」，及19%受訪者認為「應該視悠仁狀況再做檢討」，可以看出日本民眾意見仍有所分歧。

德仁 日本皇室 民調

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