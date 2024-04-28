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白宮記者協會晚宴恐不同往昔 巴勒斯坦記者籲抵制

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

每年的白宮記者協會晚宴向來多是輕鬆愉快的活動，讓記者及政商名流齊聚一堂，但排定今晚舉行的晚宴，氣氛可能大不同往昔，包括巴勒斯坦記者呼籲抵制。

法新社報導，有20多名巴勒斯坦記者在本週單發表公開信，敦促美國同行抵制這次晚宴。

信中說：「諸位有獨特責任向當權者說出真話，並維護新聞正義。」

「當加薩記者持續因為工作而遭拘留、刑求和殺害時，各位若因恐懼或基於職業考量而保持緘默，將是令人無法接受的。」

總部位於美國紐約的「保護記者委員會」（CPJ）表示，自去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）入侵以色列南部進而爆發以哈戰爭後，至少有97名記者遇害，其中包括了92名巴勒斯坦記者；另外至少16人受傷。

除了呼籲抵制外，還有一個反戰聯盟計劃在距離晚宴活動地點不遠處舉行示威活動。今年晚宴在華盛頓希爾頓（Hilton）飯店舉辦。

反戰聯盟組成團體之一的「粉紅代碼」（CodePink）表示，他們計劃讓這場晚宴「停擺」，以抗議「以色列軍方鎖定並殺害巴勒斯坦記者，以及拜登政府與之串謀的行為」。

「粉紅代碼」僅表示行動將會是「非暴力」的，但未詳述細節。

幾個月來，拜登的一舉一動都蒙受抗議人士嗆聲陰影。他們不滿美國支持以色列在加薩發動的軍事進攻行動，當眾怒嗆拜登，並提高音量要求加薩立即停火。

在白宮記者協會（White House Correspondents'Association）晚宴上，拜登將依照慣例坐在台上，並一臉微笑著聽著喜劇演員挖苦他。

今年晚宴由國家廣播公司（NBC）綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）編劇兼諧星柯林約斯特（Colin Jost）挑大梁娛樂嘉賓，而他的妻子、女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）預計也會出席晚宴。

巴勒斯坦 拜登 美國

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