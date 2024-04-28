多元族群受挫！伊拉克立法列同性戀違法 最高恐處15年徒刑
路透報導，伊拉克國會27日通過立法，以維護宗教價值將同性關係列為刑事犯罪，最高可判15年徒刑，變更生理性別將處1到3年徒刑，新法遭維權人士譴責是對多元性別族群的攻擊。
新法「打擊賣淫和同性戀法案」（Law on Combating Prostitution and Homosexuality）宣稱，旨在「捍衛伊拉克社會免於道德淪喪及盛行世界的同性戀現象」，違法者最低處以10年、最高處以15年徒刑；宣揚同性戀或賣淫者最低將處7年徒刑。
除此之外，任何改變「生理性別」或者刻意穿著陰柔服飾者，將被處1到3年徒刑。
新法研議階段曾討論對同性行為判處死刑，不過在美國和諸多歐洲國家反對下修改刑罰。
根據「數據看世界」（Our World in Data），目前全世界有超過60個國家將同性戀性行為列為犯罪，另外有超過130國視為合法。
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