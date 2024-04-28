多元族群受挫！伊拉克立法列同性戀違法 最高恐處15年徒刑

想減肥的民眾，近年來或許聽過有網紅提倡生酮飲食（Ketogenic Diet）；這種低碳水、高脂肪的飲食方式，如今還被醫界研究用於治療失智等腦部疾病。史丹福大學最新一項研究則發現它的另一項好處，就是幫助患有嚴重精神疾病的人減輕症狀。這顯示想要顧好大腦健康，我們就得更在乎吃進肚子的東西。那麼，一般人可以參考該研究進行生酮飲食嗎？該飲食方式又將帶來什麼副作用？來看專家這麼說...

2024-04-28 09:00