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日官方民調：逾8成日人認為東亞安保環境趨嚴峻

中央社／ 東京27日專電
日本外務省昨天公布2023年度「有關外交的國內輿論調查」，有84.2%日本民眾認為東亞的安全保障環境趨於嚴峻。一般認為這是受到中國強化軍力、北韓頻頻試射彈道飛彈的影響。圖為日本埼玉舉行陸海空自衛隊閱兵式。新華社
日本外務省昨天公布2023年度「有關外交的國內輿論調查」，有84.2%日本民眾認為東亞的安全保障環境趨於嚴峻。一般認為這是受到中國強化軍力、北韓頻頻試射彈道飛彈的影響。圖為日本埼玉舉行陸海空自衛隊閱兵式。新華社

日本外務省昨天公布2023年度「有關外交的國內輿論調查」，有84.2%日本民眾認為東亞的安全保障環境趨於嚴峻。一般認為這是受到中國強化軍力、北韓頻頻試射彈道飛彈的影響。

日本外務省（外交部）針對18歲以上民眾透過電話或手機做的國內輿論對外交看法調查，昨天公布結果。問及「東亞的安全保障環境趨於嚴峻嗎」的問題時，回答「很嚴峻」的日本受訪者占51.3%；回答「稍微嚴峻」的占32.9%，合計84.2%受訪者認為東亞的安全保障環境趨於嚴峻。

回答「完全不覺得嚴峻」僅占1.9%；回答「不太覺得嚴峻」的占9.6%。

問及「對中國外交該重視之處」（可複選）時，以回答「對於中國入侵領海要以強硬姿態因應」的受訪者占58.4%，回答「確保地區及國際社會的和平穩定」占41.4%，回答「中國應撤銷對日本食品進口管制」者24.3%。

有關美日關係的強化領域（可複選），回答「安全保障（包括反恐對策、裁軍、核武不擴散）」者59.9%，回答「經貿、金融」者53.6%，回答「經濟安全保障」者49.0%。

民調也問及日本政府推動人權外交一事，日本民眾認為「應該」者占84.4%；認為「不應該」者占10.1%。

問及是否感覺到外國在日本散播假訊息、進行資訊操作，回答「有感覺到」的民眾占59.3%；回答「沒有」的占40.7%。

北韓 彈道飛彈 日本

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