巴勒斯坦主席將會布林肯及中東領袖 討論加薩和平

世界經濟論壇主席布倫德今天表示，明後天在沙烏地阿拉伯首都利雅德召開的論壇會議場邊，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯將與美國國務卿布林肯等數國官員開會討論加薩和平協議。

路透社報導，布倫德（Borge Brende）在利雅德舉行的記者會中說：「現在確實有幾名關鍵的相關人士已在利雅德，期盼這些討論能產生邁向和解與和平的進程。」他並表示，加薩走廊（Gaza Strip）的人道危機也將列入議程。

除了阿巴斯（Mahmoud Abbas）和布林肯（AntonyBlinken）以外，布倫德說，參與這次世界經濟論壇（World Economic Forum）特別會議場邊討論的中東地區高層官員，還包括卡達首相、沙烏地和埃及的外交部長、阿曼王儲及巴林官員。

為了終止以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭，以及讓被綁架的以色列人質獲釋，埃及調停人士昨天在以色列召開一輪談判，試圖讓停滯的和平努力重新啟動。

布倫德透露，埃及外長將在明後天會談中報告上述談判最新進展。他表示：「針對人質及可能的停火，現在出現稍微一些談判動能。」