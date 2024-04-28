聽新聞
test
0:00 / 0:00

岸田擬倡OECD部長對話 致力脫碳

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
日本首相岸田文雄正規劃5月上旬出訪法國等國，預計在法國舉行的OECD部長級理事會上，以輪值主席國身分發表演說。路透
日本首相岸田文雄正規劃5月上旬出訪法國等國，預計在法國舉行的OECD部長級理事會上，以輪值主席國身分發表演說。路透

日經亞洲廿七日報導，日相岸田文雄在日本經濟新聞書面專訪表示，他五月將在經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）會議中提出創設脫碳相關部長對話框架，作為共享脫碳科技和環境資料數據平台，以達成各國訂定的數值目標。

日本是今年ＯＥＣＤ輪值主席國，岸田將赴其巴黎總部商討氣候變遷。前述框架擬由五十八國參與，包括多為已開發國家的卅八個ＯＥＣＤ成員與南非、尚比亞等新興或開發中「全球南方」國家，納入人口及產業成長顯著的區域致力脫碳政策。

岸田表示，日方將領導推動跨國氣候對策，扮演新興國家成長發展的陪跑人，也有意主導商議生成式人工智慧（ＡＩ）和數位資料自由傳布等全球先進議題。

岸田還說，ＯＥＣＤ成員國在全球國內生產毛額占比降至六成，應再推動與非成員國合作。他並就印尼及泰國等東南亞國家有意加盟表示，將進一步促進ＯＥＣＤ拓展到東南亞，推動永續經濟成長，日本願在必要程序上主導協助。

去年聯合國氣候高峰會（ＣＯＰ２８）同意呼籲轉型脫離化石燃料，以期在二○五○年前達成淨零排放，但如何落實仍待觀察。

石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）祕書長蓋斯在中東經濟調查廿六日刊出的投書直言，近年能源需求增長，凸顯石油還沒到末路、其替代品規模仍不足，各國應聚焦減排而非仇視石油。石油業正投資開發碳捕捉、利用與封存和綠氫等技術，足見減碳與產油能齊頭並進。

日本經濟 東南亞

延伸閱讀

全球能源需求攀升 OPEC秘書長：當前還不到石油末路

日相岸田將在OECD倡議「58國部長對話框架」 共同致力脫碳政策

貨櫃運價飆 四大航線全漲…SCFI指數周線上揚近一成

西方對俄實施制裁後 中國大陸進口俄國石油數量創新高

相關新聞

岸田擬倡OECD部長對話 致力脫碳

日經亞洲廿七日報導，日相岸田文雄在日本經濟新聞書面專訪表示，他五月將在經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）會議中提出創設脫碳相...

憂陸竊技術 英副相召大學校長開會

英國泰晤士報廿六日報導，英國副首相陶敦廿五日召集牛津及劍橋等廿四所英國名校校長，聽取英國軍情五處（ＭＩ５）首長麥卡勒姆和...

布林肯憂大陸支持俄軍 克宮：俄中關係繼續發展

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）對美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）日前訪問中國不以為意，對於布林肯在北京...

小插曲引關注！布林肯離京前突訪唱片行 外媒解讀背後有1象徵意義

26日晚些時候，結束訪陸的美國國務卿布林肯驅車前往北京機場。途中他臨時造訪了位於798藝術區的「萊蒎」黑膠唱片店，購買了美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift，也被大陸歌迷稱為黴黴）和大陸搖滾歌手竇唯的專輯。同行的還有美國駐華大使伯恩斯。布林肯表示，泰勒絲是美國成功的文化輸出代表人物。這名62歲的音樂愛好者也形容音樂是「跨越地理距離的最佳連結」。

印尼準總統普拉伯沃獲多黨支持 反對陣營勢力銳減

印尼準總統普拉伯沃日前與國會第4大黨、國家民主黨黨主席蘇雅會面。蘇雅表示，會全力支持普拉伯沃政府並加入其陣營。另外，民族...

2外長電話熱線後 伊朗釋放扣押的「掛葡萄牙國旗」貨櫃船人員

彭博資訊引述伊朗Fars通訊社消息報導，伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）與葡萄牙外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。