岸田擬倡OECD部長對話 致力脫碳

日經亞洲廿七日報導，日相岸田文雄在日本經濟新聞書面專訪表示，他五月將在經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）會議中提出創設脫碳相關部長對話框架，作為共享脫碳科技和環境資料數據平台，以達成各國訂定的數值目標。

日本是今年ＯＥＣＤ輪值主席國，岸田將赴其巴黎總部商討氣候變遷。前述框架擬由五十八國參與，包括多為已開發國家的卅八個ＯＥＣＤ成員與南非、尚比亞等新興或開發中「全球南方」國家，納入人口及產業成長顯著的區域致力脫碳政策。

岸田表示，日方將領導推動跨國氣候對策，扮演新興國家成長發展的陪跑人，也有意主導商議生成式人工智慧（ＡＩ）和數位資料自由傳布等全球先進議題。

岸田還說，ＯＥＣＤ成員國在全球國內生產毛額占比降至六成，應再推動與非成員國合作。他並就印尼及泰國等東南亞國家有意加盟表示，將進一步促進ＯＥＣＤ拓展到東南亞，推動永續經濟成長，日本願在必要程序上主導協助。

去年聯合國氣候高峰會（ＣＯＰ２８）同意呼籲轉型脫離化石燃料，以期在二○五○年前達成淨零排放，但如何落實仍待觀察。

石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）祕書長蓋斯在中東經濟調查廿六日刊出的投書直言，近年能源需求增長，凸顯石油還沒到末路、其替代品規模仍不足，各國應聚焦減排而非仇視石油。石油業正投資開發碳捕捉、利用與封存和綠氫等技術，足見減碳與產油能齊頭並進。