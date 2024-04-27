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布林肯憂大陸支持俄軍 克宮：俄中關係繼續發展

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
對於布林肯在北京對中國支持俄軍表達擔憂，克宮強調中俄將繼續發展兩國關係。美聯社
對於布林肯在北京對中國支持俄軍表達擔憂，克宮強調中俄將繼續發展兩國關係。美聯社

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）對美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）日前訪問中國不以為意，對於布林肯在北京對中國支持俄軍表達擔憂，克宮強調中俄將繼續發展兩國關係。

路透社報導，當記者問到布林肯訪中及美方對中國施壓，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應：「中國絕對是一個主權國家，也是能捍衛與保護自身利益的強權國家。」

培斯科夫說：「它（中國）同時也是我們的親密夥伴，我們將進一步發展合作關係。」

布林肯昨日對中國支持俄軍表達擔憂。美國與中國這世界兩大經濟體的關係近期有所改善，然而仍有許多議題恐導致雙方關係惡化，中國支持俄軍是其中一項。

儘管與莫斯科建立「無上限」夥伴關係，中國一直避免向俄羅斯提供用於俄烏戰爭的武器。然而，布林肯表示中國供應俄國所謂軍民兩用物品，「正在烏克蘭（戰場）發揮重大作用」。

中國堅稱並未向衝突任一方提供武器，也不是「烏克蘭危機的製造者或當事方」。不過中方也稱中俄正常貿易不應中斷或受到限制。

俄烏戰爭 俄羅斯 布林肯 烏克蘭 美國 莫斯科

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