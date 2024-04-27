小插曲引關注！布林肯離京前突訪唱片行 外媒解讀背後有1象徵意義

（德國之聲中文網）26日晚些時候，結束訪陸的美國國務卿布林肯驅車前往北京機場。途中他臨時造訪了位於798藝術區的「萊蒎」黑膠唱片店，購買了美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift，也被大陸歌迷稱為黴黴）和大陸搖滾歌手竇唯的專輯。同行的還有美國駐華大使伯恩斯。布林肯表示，泰勒絲是美國成功的文化輸出代表人物。這名62歲的音樂愛好者也形容音樂是「跨越地理距離的最佳連結」。

美聯社分析道，布林肯的這一舉動頗具象徵意義：他在三天訪華期間致力推動跨文化交流和理解。然而，該通訊社補充道，泰勒的《午夜》（Midnights）和竇唯的《黑夢》同樣可以代表全球兩大經濟體之間深陷困境的關係中看似難以解決的分歧。布林肯在訪問中國期間，包括會晤中國國家主席習近平和外交部長王毅時，都提到了這些裂痕，同時他們也贊揚了保持溝通渠道暢通以處理這些分歧、避免誤解和誤判的好處。美聯社認為，美中雙方雖然在各說各話，但也好過無話可說。

基調顯著緩和

路透社也注意到布林肯離京前買唱片的這一舉動，相關報道標題一語雙關：「Bad Blood with China？」（和大陸關係不和？）。《Bad Blood》也是泰勒絲的熱門歌曲之一。報道稱，布林肯此行的目的之一是強調突出美國國務院所說的美中之間「民間連結」的重要性，並以此作為改善兩國關係努力的一部分。

在上海，布林肯品嘗當地傳統小吃，觀看了一場中國籃球季後賽，並在紐約大學分校與美中學生進行交流。在外界看來，此次訪問的基調與他去年的中國之行相比要緩和得多。法新社評價指出，這類「軟外交」（Softer diplomacy）曾是中美關係的主軸，直到兩國關係惡化、「新冷戰」的鷹派論述出現，這種外交姿態才變得無法想象。

矛盾依舊明顯

與中國領導人的正式會晤中，布林肯也多次談到過去一年兩國關係的改善。但他也強調，美國對中國在地區和全球舞台上的政策和做法深感擔憂，而且這種擔憂在與日俱增。他說，美國不會退縮，「美國將始終捍衛我們的核心利益和價值觀」。他也多次提到中國過量生產電動汽車或對美國和歐洲汽車制造商造成不利影響，並抱怨中國在阻止合成阿片類藥物前體的生產和出口方面做得不夠。他也直言不諱地警告，如果中國不停止對俄羅斯國防工業部門的支持，美國將採取行動予以阻止。拜登政府認為，中方的支持使俄羅斯得以加強對烏克蘭的攻擊並威脅歐洲安全。布林肯強調：「我明確表示，如果中國不解決這個問題，我們將採取行動。」

中國官員也同樣直截了當地表示，雖然兩國關係自去年因中國偵察氣球被擊落而跌入低谷以來總體上有所改善，但仍然充滿矛盾。習近平對布林肯說：「兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。」

推動接觸

儘管如此，布林肯仍在各個層面推動接觸。他周五在北京發表記者會時宣布，雙方同意在未來幾周內舉行首次美中人工智能會談，將針對先進人工智能的風險和安全問題以及如何最好地管理這些問題交流看法。與此同時，布林肯對在中國學習的美國學生數量不足表示遺憾，目前只有不到900名美國學生在中國學習，而在美國的中國學生有29萬多名。他說：「這符合我們的利益，因為如果我們未來的領導者--無論是在政府、商界、公民社會、氣候、科技和其他領域--如果他們希望能夠合作，如果他們希望能夠解決重大問題，如果他們希望能夠化解我們之間的分歧，他們就需要彼此了解和理解，包括在語言、文化和歷史等方面。」

布林肯補充道：「我在這次訪問中對中華人民共和國有關官員說，如果他們想吸引更多美國人來中國，特別是學生，最好的辦法就是創造條件，讓學術活動在任何地方都能發展進步--自由和公開地討論想法、獲得廣泛的訊息、旅行便利、對參與者的安全、保障和隱私保護有信心。」美聯社就此無奈坦言，而這些都是泰勒絲和竇唯都無法克服的問題。

另一插曲

美國駐華大使館周五發布布林肯與王毅在會晤前發表講話的內容，開頭寫道：「王外長：（通過翻譯）國務卿先生，在十（聽不清）後（聽不清）過去幾年，中美關係經歷了起伏（聽不清）動蕩，在我們兩國元首（聽不清）之後，這一關係的巨大轉變經受住了（聽不清）並克服了（聽不清）。我們設法重返峇厘島，抵達舊金山，然後（聽不清）從舊金山開始的旅程。」

這段多次標注「聽不清」的文字引發大陸網友的嘲諷和指責。「#美國駐華大使館聽不清聽不清#」成為微博的搜索詞條之一。有截圖顯示，美國駐華大使館官方微博曾於周五通過微博帳號發布了這篇講話的文字稿，但是目前查看微博相關貼文已無跡可尋。有微博用戶提出疑惑：「現在已經不顯示了，不知道是使館小編自己隱藏、刪除的，還是讓系統搞掉了。」美國駐華大使館的網站上仍然可以看到相關文字稿。

還有人找出英文原版內容寫道：「英文版也是一連串聽不清（inaudible），跟個營銷號似的，堂堂美國國務卿，帶個聾子出訪，你們美國是沒人用了嗎？」也有推特網友感慨道：「大使館這種官方帳號用這種描述，感覺中美關係夠惡劣的了。」

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