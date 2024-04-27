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日國民調查出爐！87％日人稱陸是「威脅」：應對釣魚台採強硬姿態

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本外務省26日公布國人對外交的國內輿論調查結果。(路透)
日本外務省26日公布國人對外交的國內輿論調查結果。(路透)

日本外務省26日公布國人對外交的國內輿論調查結果，對於中國大陸的外交應重視之處，多數受訪者提到，對中國船隻駛入釣魚台周邊領海應「繼續採取強硬姿態」，之後依次是「確保地區及國際社會的和平與穩定」以及「撤銷中國對日本產食品的進口限制」。

日本共同社報導，中國海警局船隻27日凌晨5點相繼駛入稱釣魚島周邊日本領海，直到當天早上9點才離開，是中國公務船連續3天駛入釣魚台周邊領海，為今年第13天。

共同社引述第11管區海上保安總部公告，中國船隻跟隨日本船隻航行，海保巡邏船要求其駛離領海。相關人士透露，該日本船隻是為調查釣魚台環境的沖繩縣石垣市調查船。

據法國國際廣播電台報導，中國大陸於2023年8月以日本向海洋排放核處理水為由，全面禁止日本水產品進口，使日本向中國的食品出口受到劇烈打擊，迫使日本將在中國大陸建立的出口與食品加工產業鏈遷移他國，在經濟發展上和中國「脫鉤」。

日本經濟新聞今年2月的調查顯示，有74%日本人表示「不喜歡」中國，更有87%的日本人認為中國具有「威脅」。

美國之音引述曾代表日本派駐北京的皇學館大學副教授村上政俊（Masatoshi Murakami）分析，日本政府的外交政策受民意影響的程度很大，當前日本社會對中國負面情緒非常高，同時政府為了應對來自中國的地緣威脅，將國防開支增加一倍，從這些角度來看，岸田政府不太可能採取大刀闊斧的措施來改善日中關係。

中共 日本經濟 核處理水 釣魚台

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