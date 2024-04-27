中國人在日本「爆入學」 東京文京區學區房搶手
中國人一度流行在日本爆買，如今旅居東京的中國人熱中把孩子送進文京區的公立小學，日本媒體形容為「爆入學」。
為孩子尋找良好學區，東京知名文教區、文京區吸引中國移民家庭的目光。社群上，爸媽分享一定要讓孩子到文京區的「3S1K」念書，指的是該區的4間學力水準高的公立名校。包括區立的誠之小學、窪町小學、昭和小學與千駄木小學。
朝日電視台採訪文京區教育委員會得知，區內公立小學在這5年間，外國籍兒童增加一倍，有389人，當中有一句日文都不會的外國小孩。
以中國人為主要服務對象的仲介公司說，該公司有九成客人是中國人，為孩子的教育環境來諮詢。每個月大約30幾組。他們要求物色地址從「幾丁目到幾丁目」的物件，非某所公立小學不讀，否則就不買了。帶孩子來日本念小學的中國夫妻說，中國的補習、作業太多，沒時間玩，從小學一路補到中學。日本的環境比較適合孩子，負擔小。
此外，朝日電視台發現足立區現在是東京新的中國城，10年前在這裡約8700名中國人，今年約1萬6800人。卡拉OK、美容院都有中文看板，華裔的超市老板說，他的店有七成是中國顧客。餐廳的品項與日本的中華料理店不一樣，都是到地的中國菜色，也不會依日本的喜好調味。常客說，在這吃飯像回到家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言