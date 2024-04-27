日相岸田將在OECD倡議「58國部長對話框架」 共同致力脫碳政策
日本首相岸田文雄接受日本經濟新聞書面專訪指出，將在OECD會議倡議創設有關脫碳的部長對話框架，包括新興及發展中國家共有58國參與，將以日本領導力推動跨國氣候變遷對策。
日本今年擔任經濟合作暨發展組織（OECD）輪值主席國，岸田預計5月2日訪問OECD總部所在的法國巴黎出席部長級理事會，針對氣候變遷問題發表演說。
部長對話框架可讓參與國共享脫碳技術及環境數據，將成為協助各國達成所訂數值目標的基礎。
岸田說，為了成為新興各國成長與發展的「陪跑人」，將採取與對方密切合作的因應作為。
部長對話框架除了OECD成員國外，還將納入南非及尚比亞等新興及發展中國家，也就是所謂的「南方世界」（Global South）國家；藉由吸納人口增長及產業成長顯著的地區，共同致力脫碳政策。
OECD成員以先進國家為主，總共有38國加盟。岸田表示，將在生成式人工智慧（AI）、自由數據流通等數位領域及氣候變遷等國際社會先進課題上，主導相關討論。
岸田還表示，OECD成員國加總占全球國內生產毛額（GDP）比率已降至6成，要進一步推動吸納非成員國的合作。
面對印尼與泰國等東南亞國家出現有意加盟OECD的行動，岸田說，將進一步加強OECD向外拓展到東南亞地區，推動可持續經濟成長，並表達在必要的程序方面，將由日本主導提供協助的想法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言