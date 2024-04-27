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菲律賓否認南海爭端達協議 控中國搞宣傳

中央社／ 馬尼拉27日綜合外電報導
菲律賓今天否認中國稱兩國已就南海不斷升級的爭端達成協議的說法，並說中方是在搞宣傳。圖為23日菲律賓軍方補給船行經南沙群島的仁愛暗沙環礁，遭中國海警水砲強攻。（美聯社）
菲律賓今天否認中國稱兩國已就南海不斷升級的爭端達成協議的說法，並說中方是在搞宣傳。圖為23日菲律賓軍方補給船行經南沙群島的仁愛暗沙環礁，遭中國海警水砲強攻。（美聯社）

菲律賓今天否認中國稱兩國已就南海不斷升級的爭端達成協議的說法，並說中方是在搞宣傳。

路透社報導，中國駐馬尼拉大使館發言人4月18日表示，兩國已在今年初就處理南海仁愛暗沙（SecondThomas Shoal）緊張局勢達成「新模式」，但未進一步說明。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天說，自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2022年上任以來，菲國國防部「不知道也沒參與和中國的任何內部協議」。鐵歐多洛在聲明中表示，國防部官員自去年以來未與任何中國官員談過。

路透社在辦公時間外就鐵歐多洛聲明尋求置評，中國駐馬尼拉大使館未立即回應。

鐵歐多洛稱中國所謂的雙邊協議是「中國搞宣傳的一環」，還說菲律賓永遠不會接受任何會損害菲方對南海主權聲索的協議。

他說：「未具名或身分不明的中國官員正在傳播的敘事，意圖明顯又是助長謊言。」

中共 南海 國防部 菲律賓 馬尼拉

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