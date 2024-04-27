美日韓 戰略聚焦台海和平

韓聯社廿六日報導，美國國防部印太事務助理部長瑞特納、日本防衛省防衛政策局長加野幸司及南韓國防部國防政策室長曹昌來，廿四日以視訊方式舉行第十四次三方安全會議（ＤＴＴ），除聚焦北韓違反安理會決議，也提及三方認識到對台灣立場沒變，並強調台海和平穩定重要，是國際社會安全繁榮不可或缺要素之一。

這三位美日和南韓國防高官表示，北韓近來除發射核武手段漸趨多樣化，還試射多枚彈道飛彈、藉由彈道飛彈技術發射間諜衛星，以及俄羅斯與北韓間的非法武器運輸等行為，在在違反聯合國安理會多項決議。

針對中國大陸，三人強烈反對以武力或脅迫改變現狀的企圖，應遵守聯合國海洋法公約，充分尊重航行和飛越自由。三人重申，一旦北韓進行第七次核試，將面臨國際社會強力又堅決的應對。本次ＤＴＴ亦敲定今年下半年在南韓首爾召開第十五次會議。