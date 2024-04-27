聽新聞
test
0:00 / 0:00

美日韓 戰略聚焦台海和平

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本外務省十六日公布二○二四年版外交藍皮書，重申台海和平穩定重要性，並稱中國大陸是日本最大戰略挑戰。 （路透）
日本外務省十六日公布二○二四年版外交藍皮書，重申台海和平穩定重要性，並稱中國大陸是日本最大戰略挑戰。 （路透）

韓聯社廿六日報導，美國國防部印太事務助理部長瑞特納、日本防衛省防衛政策局長加野幸司及南韓國防部國防政策室長曹昌來，廿四日以視訊方式舉行第十四次三方安全會議（ＤＴＴ），除聚焦北韓違反安理會決議，也提及三方認識到對台灣立場沒變，並強調台海和平穩定重要，是國際社會安全繁榮不可或缺要素之一。

這三位美日和南韓國防高官表示，北韓近來除發射核武手段漸趨多樣化，還試射多枚彈道飛彈、藉由彈道飛彈技術發射間諜衛星，以及俄羅斯與北韓間的非法武器運輸等行為，在在違反聯合國安理會多項決議。

針對中國大陸，三人強烈反對以武力或脅迫改變現狀的企圖，應遵守聯合國海洋法公約，充分尊重航行和飛越自由。三人重申，一旦北韓進行第七次核試，將面臨國際社會強力又堅決的應對。本次ＤＴＴ亦敲定今年下半年在南韓首爾召開第十五次會議。

北韓 南韓 彈道飛彈

延伸閱讀

美總結布林肯訪陸行 強調台海和平穩定、關切北京援俄

北韓援俄長程飛彈 美轉念援烏提醒：MGM-140「不是魔彈」

中包庇？衛星照曝載運北韓武器的俄軍火船停泊浙江

陸學者評布林肯訪陸：關注美方是否改變對台海消極言行

相關新聞

美日韓 戰略聚焦台海和平

韓聯社廿六日報導，美國國防部印太事務助理部長瑞特納、日本防衛省防衛政策局長加野幸司及南韓國防部國防政策室長曹昌來，廿四日...

俄媒：普亭5月計畫訪中

據俄羅斯衛星通訊社及法新社等外媒報導，俄國總統普亭在該國工業家和企業家聯盟年度大會宣布，他計畫五月訪中。

美國務卿布林肯訪陸 學者：核心議題沒有取得突破

美國國務卿布林肯今天與中國外長王毅會談，並與國家主席習近平會面，中國外交部宣布中美達成5點共識。中國學者吳心伯表示，雙方...

威尼斯徵入城費首日1.5萬人買票 市長力挺但居民抗議

儘管遭到當地居民抗議，義大利威尼斯今天仍順利試辦對一日遊旅客收取入城費，市長布魯納羅對此表示歡迎，強調這座歷史名城的旅遊...

美總結布林肯訪陸行 強調台海和平穩定、關切北京援俄

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）以新聞稿總結國務卿布林肯（Antony Blinken）訪陸之行

布林肯警告大陸勿犯菲律賓主權 強調美國防衛承諾

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，針對大陸在美國盟友菲律賓周圍的強硬舉動，他直接對陸方提出警告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。