海地過渡委員會宣誓就職 朝恢復秩序邁進
海地一連數月陷入幫派暴力，令人期待已久的過渡委員會今天終於宣誓就職，象徵朝恢復政府正常運作邁出關鍵一步。
不得人心的海地總理亨利（Ariel Henry）2021年未經選舉就上台執政，如今已正式請辭。由8男1女共9名成員新組成的執政過渡委員會將負責恢復檯面上的秩序。
海地財經部長薄派克（Michel Patrick Boisvert）目前擔任過渡階段的代理總理，他對過渡委員會說：「今天早上的儀式賦予各位掌控國家、人民命運的權力。」
在儀式展開同時，幫派分子的槍聲在太子港（Port-au-Prince）市中心及郊區狄馬斯（Delmas）迴盪，顯示過渡委員會有許多工作需要完成。
根據社群媒體上的影像，過渡委員會成員在總統府受到熱烈歡迎，稍後在總理辦公室宣誓就職。
許多幫派要求亨利下台，他今年3月承諾，一旦過渡委員會成立，他就會請辭。
過渡委員會的首要任務之一就是任命新總理。
海地沒有能正常運作的國會，自2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡以來，也沒有總統。海地上次舉行選舉是在2016年。
新成立的過渡委員會將領導海地直到舉辦下一次選舉，民選政府將於2026年2月6日前接管政權。
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