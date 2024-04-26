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日本宮城縣上百名學生不適 反映午餐牛奶有異味

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本宮城縣內約300名學生昨天喝完營養午餐的牛奶後反映牛奶發出異味，今天已知逾100人身體不適。 圖／擷自社群平台X ＠yuruhuwa_kdenpa
日本宮城縣內約300名學生昨天喝完營養午餐的牛奶後反映牛奶發出異味，今天已知逾100人身體不適。 圖／擷自社群平台X ＠yuruhuwa_kdenpa

日本宮城縣內約300名學生昨天喝完營養午餐的牛奶後反映牛奶發出異味，今天已知逾100人身體不適。日媒統計，宮城縣內至少7個地區的47間學校通報了這種狀況。原因仍待調查。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞、仙台放送報導，仙台市教育委員會（相當教育局）發布了以上消息，並指出目前沒有學生出現嚴重的症狀。

根據NHK採訪宮城縣內的地方政府得知，至今縣內至少有7個市與町共47間學校，通報學生出現相同症狀以及牛奶發出異味，其中岩沼市內，8間中小學的學生，約300人喝了牛奶後，反映牛奶有異味，其中有人出現腹痛等症狀。

截至今天上午10時，總共超過100名學生出現腹痛、嘔吐等症狀。

仙台市教育委員會表示，已經暫停供應學校午餐的牛奶給幼稚園、小學、國中、高中總共133所教育單位。

供應牛奶的廠商是總部位於宮城縣仙台市宮城野區的「東北森永乳業公司」，東北森永乳業公司是日本森永乳業公司集團內的企業。

東北森永乳業公司今天起已停供牛奶給學校，並正在調查原因；總部位於東京都的日本森永乳業表示，「還在確認狀況」。

日本 牛奶 腹痛

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