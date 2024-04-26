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法國沛綠雅氣泡水疑遭污染 當局下令銷毀200萬瓶

中央社／ 巴黎25日綜合外電報導

法國公共衛生機構今天表示，在政府命令下，礦泉水品牌沛綠雅（Perrier）已銷毀200萬瓶疑似遭到「糞便」細菌污染的著名氣泡水。

這個消息對瑞士食品大廠雀巢（Nestle）是最新一記打擊；雀巢的法國礦泉水子公司因涉嫌使用非法方式淨化礦泉水，正受到刑事調查。

法國衛生總局（DGS）在一份分享給法新社的文件中表示，南部的奧克西塔尼大區（Occitanie）衛生當局要求雀巢在法國的礦泉水公司銷毀今年3月10日至14日於尼姆（Nimes）附近一處水源生產的全部沛綠雅產品。

雀巢表示，大約有200萬瓶水「基於預防措施」被銷毀，商店內所售的沛綠雅瓶裝水很安全。

根據法新社所見的副本，本月稍早，地方當局命令雀巢在法國的礦泉水子公司「立即暫停」尼姆附近一處水源的生產。

這項命令指出，從3月10日起就有「糞便」污染的紀錄。

雀巢旗下還有法維多（Vittel）、礦翠（Contrex）和Hepar等品牌，法國檢方今年1月對其淨水方法展開調查。

這家公司承認用紫外線燈、碳過濾和其他不准「天然」礦泉水使用的方式來消毒。

法維多、礦翠和Hepar等品牌在法國東部的水源生產。

法國衛生總局表示，經過重新檢查，法國東部和南部一些水源有的被關閉，有的被改列為「經過處理的可飲用水」。

品牌 法國

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