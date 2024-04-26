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官媒：北韓領導人金正恩視察多管火箭試射

中央社／ 首爾26日綜合外電報導
北韓最高領導人金正恩檔案照。新華社
北韓最高領導人金正恩檔案照。新華社

根據北韓官方媒體中央通信社今天的報導，北韓領導人金正恩昨天視察了240公釐多管火箭的試射，這項武器是由北韓新成立的國防工業單位製造。

路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）並未提供生產該火砲單位的進一步訊息。不過據信在美國和南韓指控北韓供應俄羅斯武器的情況下，北韓正增加火砲生產。

北韓與俄羅斯均否認上述指控。

北韓中央通信社表示，試射顯示多管火箭符合飛行特性和精確度的要求標準。

根據北韓中央通信社報導，金正恩表示，採用新技術的240公釐多管火箭將「加強我軍火砲能力並帶來戰略變化」。

北韓中央通信社在另一份報導指出，金正恩也參觀了以他祖父暨建國之父名字命名的「金日成軍事綜合大學」，以此紀念北韓軍隊前身「人民革命軍」成軍週年。

北韓 火箭 金正恩

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