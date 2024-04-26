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美菲籲南海自由 陸擴大巡邏

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者陳湘瑾／連線報導
美菲聯合演習中將擊沉一艘報廢的大型艦艇，使用菲律賓海軍補給艦卡里拉亞湖號為靶船，引起中國媒體與網民熱烈議論。（取材自觀察者網）
美菲聯合演習中將擊沉一艘報廢的大型艦艇，使用菲律賓海軍補給艦卡里拉亞湖號為靶船，引起中國媒體與網民熱烈議論。（取材自觀察者網）

南海局勢近期相當緊張，美菲「肩並肩」軍演登場，剛在華盛頓舉行的美菲雙邊戰略對話聲明指出，雙邊強烈反對使用武力侵犯任何國家領土完整，並重申台海和平穩定重要性。

大陸國防部昨天強硬表態，指出將採取一切有力措施，絕不允許搞亂南海，並宣告解放軍「將繼續加大海空巡邏警戒力度」。

美國國務院廿四日發布新聞稿表示，美菲高級官員廿二日至廿三日召開第十一屆雙邊戰略對話，會後聲明強調將致力推動自由、安全、開放及基於國際法的印太區域，保護領土完整、主權及管轄權等共享原則，重申雙方共同防禦條約下承諾的重要性。

美菲也對北京喊話，呼籲中國的南海主張應與聯合國海洋法公約一致，尊重菲律賓主權及管轄權，遵守中菲南海爭議裁決，停止侵略性及危險行為，包括非法干涉菲律賓在南海的航行自由。

大陸國防部發言人吳謙昨天在例行記者會上重申，美菲之間的關係是美菲的雙邊安排，「不得損害中方利益，不得損害地區國家利益，也不得破壞地區和平與穩定」。

對於美菲軍演納入菲國海警，之後可能加入日本，吳謙則表態「反對域外勢力介入，反對在南海炫耀武力、挑釁滋事，反對搞拉幫結派、陣營對抗那一套」。吳謙要求美方「停止在南海興風作浪」，強調解放軍「將繼續加大海空巡邏警戒力度」，堅定捍衛國家主權安全，堅定維護地區和平穩定。

吳謙直言，「南海仲裁案所謂裁決完全是廢紙一張」，「越權審理、枉法裁判，嚴重違反聯合國海洋法公約和一般國際法，所作裁決非法無效，中方絕不接受、絕不承認」。

南海仲裁 國防部 解放軍

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