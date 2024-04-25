東非坦尚尼亞聖嬰現象暴雨致洪災土石流 已釀155死

東非國家坦尚尼亞總理馬嘉里瓦今天表示，與氣候聖嬰現象有關的猛烈降雨在當地造成洪水氾濫及土石流，已在全國奪走至少155條人命。

法新社報導，馬嘉里瓦（Kassim Majaliwa）告訴坦尚尼亞國會，約有20萬人受到災情影響，全國有數個地區受災情況嚴重，住宅、基礎設施和農作物被摧毀。

聖嬰現象經常對非洲東部造成極大破壞，而這個地區近來還已受到一再出現的氣候異常現象衝擊。

去年底在東非的肯亞、索馬利亞和衣索比亞，共有300多人死於暴雨洪災。當時這個區域還正在努力從40年來最嚴重旱災走出。

肯亞首都奈洛比（Nairobi）本週也遭到突發性洪水衝擊，造成13人死亡。坦尚尼亞旁的內陸國蒲隆地（Burundi）則是數月來受到持續不斷的降雨侵襲，10萬人被迫逃離家園。

馬嘉里瓦在坦尚尼亞首都杜篤瑪（Dodoma）對國會表示，聖嬰現象產生的大量降雨伴隨強風，在全國多處引發洪水和土石流，造成了重大破壞。「有5萬1000多戶、20萬人受到影響，155人死亡，約236人受傷，1萬多間住宅受到不同程度毀損。」