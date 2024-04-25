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邁向永續交通城市 馬德里祭出電動車優惠補助

中央社／ 馬德里25日專電
為實現永續交通並減少碳排，西班牙首都馬德里本週啟動「改變360」計劃，祭出汰舊換新電動車優惠補助方案，鼓勵市民淘汰老車並選購節能車款，促進城市運具電動化。圖／路透社
為實現永續交通並減少碳排，西班牙首都馬德里本週啟動「改變360」計劃，祭出汰舊換新電動車優惠補助方案，鼓勵市民淘汰老車並選購節能車款，促進城市運具電動化。圖／路透社

為實現永續交通並減少碳排，西班牙首都馬德里本週啟動「改變360」（Cambia 360） 計劃，祭出汰舊換新電動車優惠補助方案，鼓勵市民淘汰老車並選購節能車款，促進城市運具電動化。

西班牙「世界報」（El Mundo）報導，馬德里市民自昨天（24日）起，可開始申請今年度換購電動車的補助金。雖然新車補助金額較去年度來的低，不過淘汰老車的獎勵金則較去年度增加不少。

西班牙交通部將節能車款分為2類：零排放車輛（Cero）和環保車輛（Eco）。「零排放車輛」包括純電動車、續航里程等於或大於40公里的插電式混合動力車、氫燃料電池電動車等；「環保車輛」則包括混合動力車、續航里程小於40公里的插電式混合動力車、天然氣或液化石油氣車等。

根據車種不同，購買零排放車輛的補助金為4500歐元（約新台幣15萬7200元），環保車輛為2500歐元；淘汰老車則可獲得3000歐元至4000歐元的獎勵金。

整體而言，若馬德里市民報廢高排放老車並購入零排放車輛，共可獲得高達8500歐元（約新台幣29萬7500元）獎勵金；報廢高排放老車並購入環保車輛，則可獲得5500歐元（約新台幣19萬2500元）獎勵金，相當誘人。

此外，如果購車人屬於多子女家庭，意即擁有3個或以上孩子，以上補助金額可再增加10%；身障人士購買改裝特製車，補助金額同樣可增加10%。

馬德里的「360環境永續發展策略」計畫共有6項優惠獎勵，除了對私人用電動車提供獎勵金外，還包括對「裝置電動車充電設施」、「購買微型移動運具如電動自行車」、「購買商用電動車」、「計程車司機換購電動車」、以及「更換暖氣和空調系統」等項目的優惠補助方案，目標落實交通減碳，向永續交通城市邁進。

永續 電動自行車 馬德里

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