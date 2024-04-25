曼谷發布極端高溫警告 泰國今年至少30人中暑喪生
泰國政府今天就酷熱高溫再次發出警告，稱今年已有至少30人因中暑喪生。首都曼谷當局也發出極端高溫預警，當地酷熱指數（heat index，即體感溫度）預計超過攝氏52度。
法新社報導，曼谷昨天氣溫高達攝氏40.1度，預計今天將維持相近高溫。
南亞和東南亞部分地區本週受到異常炎熱的天氣影響，菲律賓各地學校停課，孟加拉信徒為此祈雨。
酷熱指數也稱為體感溫度，意指同時將濕度、風速和其他因素納入考量後，人體對外部氣溫感受到的熱度。
泰國東北部鄉村地區的烏隆省（Udon Thani）當局也示警，今天將出現炙熱高溫。
泰國公共衛生部昨天表示，今年1月1日至4月17日期間已有30人因中暑死亡，而去年全年死於中暑的人數為37人。
泰國疾病管制署副署長狄瑞克（Direk Khampaen）告訴法新社，官員呼籲年長者和患有肥胖症等疾病的民眾留在室內，並隨時補充水分。
4月通常是泰國和其他東南亞國家1年中最熱的月份，但今年的聖嬰現象加劇了這種情況。
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