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日本沖繩縣石垣市府調查釣魚台海域 預計不登島

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本沖繩縣石垣市政府今天開始從船舶上調查釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島、中國稱釣魚島）周邊海域，是繼2023年1月之後再度展開調查。

「產經新聞」、共同社等日本媒體報導，調查團隊今天傍晚5時左右從石垣港啟航，預計明天晚間返回石垣港，同行者包含石垣市長中山義隆。

日本與中國、台灣在釣魚台列嶼有領土爭議，日本政府顧及石垣市府此舉可能導致對中關係升溫，並未允許調查團隊登島。

石垣市府這次委託日本東海大學展開調查，計劃透過搭載紅外線感應器的無人機空拍，確認島嶼周邊環境與漂流的垃圾。

石垣市府2023年的調查觀察到島上部分山嶺崩塌、漂流垃圾的情況。當時接受石垣市府委託執行調查的日本東海大學教授山田吉彥指出，因為島上草木減少，山林失去涵養水源的能力，所以山嶺崩落的情況加劇。

石垣市府本月1日設置「尖閣諸島對策室」，以強化相關調查研究與資訊傳達。

此外，中國海警局一艘船隻今天上午入侵釣魚台列嶼周邊日本宣稱的「領海」，日本第11管區海上保安本部（海巡單位）表示，巡邏船已要求這艘海警船駛離「領海」並持續監視。

日本 釣魚台

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