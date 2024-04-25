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緬甸內部衝突升溫 泰國提議舉行東協3方會議

中央社／ 曼谷25日專電
緬甸自2021年軍方政變以來，軍政府和革命軍及各地武裝勢力衝突不斷，近幾個月來衝突升級。圖／新華社資料照
緬甸自2021年軍方政變以來，軍政府和革命軍及各地武裝勢力衝突不斷，近幾個月來衝突升級。圖／新華社資料照

緬甸軍政府和地方武裝勢力衝突升溫，和緬甸接壤的泰國首當其衝。泰國近日向輪值的東南亞國家協會（ASEAN）主席國寮國提議舉行3方或是3方加1會議，討論如何促成緬甸和平。

緬甸自2021年軍方政變以來，軍政府和革命軍及各地武裝勢力衝突不斷，近幾個月來衝突升級，泰國達府（Tak）美索（Mae Sot）地區隔鄰的緬甸克倫邦（Kayin）苗瓦迪（Myawaddy）地區近日傳出被克倫軍武裝勢力占據，因此和緬軍激烈交火，大批緬甸民眾越過邊界逃往泰國。

泰國外交部昨天發布新聞稿指出，外交部副部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）21日造訪寮國，和東協主席國處理緬甸事務特使阿倫克（AlounkeoKittikhoun）會面。

泰寮雙方都同意東協必須介入緬甸目前的情勢，以維持區域的和平和穩定，寮國作為今年東協主席國，將會和其他會員國密切討論下一步該怎麼做。

泰寮雙方都關切苗瓦迪地區的武裝衝突，並強調各方應立即降低衝突情勢及停火，以避免對泰緬邊境上民眾造成衝擊。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國外交部發言人尼孔德（Nikorndej Balankura）昨天表示，泰國向寮國提議舉行3方（Troika）或是3方加1（Troika Plus）的會議，討論緬甸的和平議題。

所謂3方會議就是由東協前任、現任和下一任主席國的外長舉行會議，3方加1則是在這3國之外，再加入任何對促進緬甸和平有興趣的國家。

尼孔德表示，這個會議很有可能會在泰國舉行，他並表示，如果緬甸軍方和反抗軍願意談判，泰國已經準備好當居中的協調者。

尼孔德表示，根據美索在地居民回報，過去48小時沒有再聽到砲聲，狀況緩解很多，多數避難的緬甸人也都回到緬甸那一邊，目前看來對泰國影響有限，影響最多的是邊境貿易，不過也是暫時性的，由外交部主責的緬甸情勢工作小組仍然會持續監看狀況。

外交部 泰國 緬甸

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