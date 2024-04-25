時隔9年再駐防日本 美國航艦喬治華盛頓號啟程、將與雷根號交接

2024年2月20日，日本東京都營地下鐵在墨田區淺草線的押上站完成最後一塊月台門的安裝，加上之前已經完工的三田線、新宿線和大江戶線，至此，東京都營地鐵路線上所有車站的月台門安裝率，達到100%的里程碑，東京都政府交通局正式宣佈轄下營運的106個都營地鐵車站全數完成月台門的設置。

2024-04-25 17:48