印尼副總統：台灣地震傷亡損失低 災害管理值得效法

印尼副總統安明昨天表示，印尼應學習已開發國家在災害管理中運用科技的經驗，並點名台灣是最值得學習的國家之一。他說，台灣發生強震，卻仍能將傷亡和損害降到最低，印尼必須仿效台灣災害管理的能力。

印尼副總統安明（Ma'ruf Amin）昨天出席在萬隆（Bandung）舉行的國家災害管理協調會議，他在會議中表示，印尼學習已開發國家的災害管理經驗非常重要，包括防災、減災、備災、緊急應變及復原重建。

印尼商業媒體「Bisnis」報導，安明在會議上指出，台灣是最值得印尼學習災害管理的國家之一，並解釋，儘管不久前發生規模7.4（台灣測得規模7.2）地震，台灣仍能夠將生命損失和損害降到最低。

安明說：「本月初，台灣發生規模7.4地震，造成巨大搖晃、破壞和人員的傷亡，但卻能透過早期預警系統將（災害）減到最小。」因此，他要求印尼立刻效法台灣的做法，利用科技強化災害管理。

安明在會議上也表示，要求強化國家災害管理技術和創新發展，並指出，這是作為達到早期防災行動和效率的重要關鍵。