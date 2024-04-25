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Nvidia同意收購以色列AI軟體供應商Run:ai

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）宣布收購以色列人工智慧管理軟體開發商Run:ai。 路透
輝達（Nvidia）宣布收購以色列人工智慧管理軟體開發商Run:ai。 路透

輝達（Nvidia）同意收購以色列一家新創公司Run:ai，這家公司開發軟體，用以管理人工智慧（AI）運算資源。

輝達沒有公布交易條件，在新聞稿中提到，Run:ai自2020年開始，就與輝達密切合作。以色列當地報紙Calcalist報導，交易金額估在7億美元左右。

另外根據科技媒體The Information報導，輝達在Run:ai之外，也同意買下另一家以色列新創公司Deci AI。輝達拒絕評論，The Information也還無法得知交易條件。

Calcalist說，輝達全球員工超過2萬人，其中大約3,200人在以色列，以色列是輝達第二大重要市場，已經在當地完成多件收購案。

Run:ai是在2018年，由Omri Geller和Ronen Dar兩人創辦。輝達上一次在以色列的主要併購案為，2020年以70億美元，收購Mellanox科技。

以色列

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