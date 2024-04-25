愛妻涉貪遭調查 西班牙總理考慮「不幹了」：暫停履行公職
西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）的妻子戈麥斯（Begona Gomez）近日涉貪遭到調查，桑切斯25日表示，正考慮辭職。
自2018年起擔任西班牙總理至今的桑傑士表示，由於他和妻子最近幾周受到的攻擊，已取消未來幾天所有公開露面活動，將於29日宣布他的決定。
桑傑士指出，他的政敵發起毫無根據的「陸海空騷擾和霸凌行動」，試圖透過攻擊他妻子導致他的個人和政治崩盤。
他表示，儘管如此，最新的事態發展迫使他開始思考，不知道這一切是否都值得，因此決定暫停履行公職，29日再宣布繼續擔任總理抑或下台。
有反對派批評，總理不應該消失5天，而是應該親上火線滅火，對他的政府和他妻子醜聞做出全面解釋。
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