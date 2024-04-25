歐洲議會改選前衝業績 通過多項氣候環境法案

歐洲議會在改選前的最後一次大會通過多項環保相關法案，包括產品包裝減少使用塑膠、產品須以永續概念設計、保障消費者維修權、企業須進行永續盡責調查、提高空污防治標準等。

歐洲議會（European Parliament）本週在史特拉斯堡召開全院會議，是6月改選前的最後一次大會，因此有破紀錄的89項法案、6項決議案排入表決議程，趕在歐盟換屆前清倉。

其中有6個與環境永續直接相關的法案在23、24日投票通過。以下整理要點。

產品永續設計（Ecodesign）：目前通過的是架構性指令規定，歐洲聯盟執行委員會（EC）將據此提出針對不同產品要求的第2層立法。

永續設計指令要求製造商須使產品更持久、耐用，易於重覆使用並升級，易於維修且回收再利用，以及使用較少的資源、能源和水。

這項指令責成執委會優先針對以下產品提出進一步設計規範，包括鋼、鐵、鋁製品，紡織品，尤其是衣服和鞋類，家具、輪胎、清潔劑、塗料、潤滑劑和化學製品。

此外，指令生效後2年起，歐盟境內未售出的衣服、衣飾品和鞋子，將禁止製造商銷毀。

消費者維修權（Right to Repair）：製造商有義務提供維修並鼓勵消費者維修，特別是常見家用產品如洗衣機、吸塵器、手機等。

根據該法，歐盟將建立線上維修諮詢平台，以便境內消費者找到適合維修點並比價。為促進維修市場，製造商須以合理價格提供零組件和維修工具，並不得透過契約綁定、軟硬體技術障礙等方式阻擋維修。

該法也要求歐盟成員國政府提供措施鼓勵民眾維修，例如發放維修禮券、開設維修課程、支持社區維修空間等。

包裝及包裝廢棄物指令（Packaging and PackagingWaste）：設定2030年前包裝減量5%、2035年減10%、2040年減15%的目標，並要求歐盟國家減少塑膠包裝廢棄物。

這項指令要求製造商和進口商將產品包裝的重量和體積減至最低限度，特定的塑膠包裝將自2030年1月起禁止，例如新鮮水果和蔬菜，在餐館和咖啡廳消費的食品、飲料、醬料，以及旅宿業提供的盥洗化妝小包裝，也都受限塑令規範。

此外，外帶飲料和食物業者須提供消費者自帶容器的選擇，並在2030年前達到10%產品包裝可重覆使用的目標。

改善空氣品質：歐盟修正提高對空氣污染的防治目標，例如細懸浮微粒（PM2.5）每年濃度從目前每年25微克/立方公尺（µg/m³）降到10微克/立方公尺，二氧化氮（NO2）從每年40微克/立方公尺降到20微克/立方公尺。

歐盟公民和非政府組織（NGOs）也可針對歐盟國家未能落實這項空污改善新指令而向法院提起訴訟，因政府疏於執法而健康受損的民眾可請求賠償。

企業永續盡責調查指令（CSDDD）：歐盟企業或在歐盟境內經銷或授權的外國企業，員工規模1000人以上，且全球營收超過4億5000萬歐元（約新台幣156億7000萬元）者，將適用該法規範。

這將使涉足歐盟市場的大型企業必須充分瞭解其全球供應鏈上下游的合作夥伴在製造、經銷過程中的人權和環境狀況，包括禁止奴役、童工、剝削勞工，以及防止生物多樣性流失、環境污染和損害自然遺產，並應對危害行為提出防範、終止和彌補之道。

違反該指令的企業除了將被公開點名，有損企業形象外，也可能受到最高達全球營收5%的罰款。

環境、社會及公司治理（ESG）評比規範：有鑒於各種ESG評比泛濫，恐使企業「漂綠」（greenwashing）、投資人上當，歐盟提出法規要求提高評比透明度，並應分別針對環境、社會、公司治理提出明確評比，不能混在一起只用一項ESG公式。

前述法案都在歐盟行政及立法機構協商下達成最後版本，經議會投票通過後，將再經歐盟27國部長會議通過，才完成立法程序。

歐洲議會在25日的最後一天大會將表決「淨零產業法」（Net-Zero Industry Act，淨零是指二氧化碳排放量淨值為零），這項法案目的在透過簡化投資審查、放寬政府補貼限制、減稅等方式，加速扶植歐盟的再生能源產業。因先前各方協商爭議不大，預期將會通過。